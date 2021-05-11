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Лесовод Александр Марковский: «У нас есть возможность превратить Петрозаводск в город комфортной среды»

Новости. Экономика
15:26, 12 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Рослесхоз передает столице Карелии около 1,5 тысячи гектаров лесфонда.

Федеральное агентство лесного хозяйства передает Петрозаводскому городскому округу в рамках его новых границ около 1,5 тысячи гектаров лесного фонда. Как отметил в интервью «Столице на Онего» эколог и лесовод Александр Марковский, это происходит в тот самый момент, когда в Петрозаводске завершается разработка нового генерального плана города.


В городском лесу. Фото: Александр Марковский для Столицы на Онего

«У нас есть возможность превратить столицу Карелии в город комфортной среды – распределить новые жилые районы так, как они планировались в лучшие советские годы, когда был городской центр с многочисленными зелеными зонами, а потом через лесные массивы строились микрорайоны «Ключевая», «Кукковка» и «Древлянка», и сегодня житель каждого этого микрорайона может довольно быстро добраться до ближайшей к нему лесной территории», – сказал Марковский.

Читайте интервью полностью в рубрике «Капитал».

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Комментарии

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елпидифор
2021-05-12 15:53:00
К сожалению, очень поверхностное интервью.
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