Лесовод Александр Марковский: «У нас есть возможность превратить Петрозаводск в город комфортной среды»

Рослесхоз передает столице Карелии около 1,5 тысячи гектаров лесфонда.

Федеральное агентство лесного хозяйства передает Петрозаводскому городскому округу в рамках его новых границ около 1,5 тысячи гектаров лесного фонда. Как отметил в интервью «Столице на Онего» эколог и лесовод Александр Марковский, это происходит в тот самый момент, когда в Петрозаводске завершается разработка нового генерального плана города.



В городском лесу. Фото: Александр Марковский для Столицы на Онего

«У нас есть возможность превратить столицу Карелии в город комфортной среды – распределить новые жилые районы так, как они планировались в лучшие советские годы, когда был городской центр с многочисленными зелеными зонами, а потом через лесные массивы строились микрорайоны «Ключевая», «Кукковка» и «Древлянка», и сегодня житель каждого этого микрорайона может довольно быстро добраться до ближайшей к нему лесной территории», – сказал Марковский.

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