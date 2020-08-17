Лесозаготовители пообещали жителям деревни на севере Карелии убрать остановку лесовозов

Арендатор леса отреагировал на обращение местного населения.

Руководство лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" пообещало убрать свой контрольный пост на дороге общего пользования в деревне Войница. Об этом говорится в ответе генерального директора компании Антона Цхая на коллективное обращение жителей деревни, которые пожаловались ему на остановку лесовозов в Войнице, создающих немало проблем местному населению. По словам деревенских жителей, тяжелая техника вызывает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

"Перенос поста контроля будет организован ориентировочно в конце сентября – начале октября после утверждения в установленном порядке разрешительных документов для организации поста контроля на ином участке", – сообщил господин Цхай в своем ответе жителям Войницы.

Напомним, они уже направляли лесозаготовителям похожее обращение в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" сразу пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы пришлось обратить внимание на то, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.