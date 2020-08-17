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Лесозаготовители пообещали жителям деревни на севере Карелии убрать остановку лесовозов

Новости. Общество
12:28, 18 Августа 2020
фото: https://vk.com/vuonnini
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Арендатор леса отреагировал на обращение местного населения.

Руководство лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" пообещало убрать свой контрольный пост на дороге общего пользования в деревне Войница. Об этом говорится в ответе генерального директора компании Антона Цхая на коллективное обращение жителей деревни, которые пожаловались ему на остановку лесовозов в Войнице, создающих немало проблем местному населению. По словам деревенских жителей, тяжелая техника вызывает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

"Перенос поста контроля будет организован ориентировочно в конце сентября – начале октября после утверждения в установленном порядке разрешительных документов для организации поста контроля на ином участке", – сообщил господин Цхай в своем ответе жителям Войницы.

Напомним, они уже направляли лесозаготовителям похожее обращение в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" сразу пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы пришлось обратить внимание на то, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.

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