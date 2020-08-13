Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта

Местное население устало от тяжелой техники.

Жители карельской деревни Войница направили коллективное обращение руководству лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" с предложением перенести место остановки ее лесовозов и бытовой вагончик за пределы деревни. По словам деревенских жителей, остановка лесовозов в Войнице доставляет немало проблем местному населению, поскольку тяжелая техника создает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

Напомним, с такой просьбой жители деревни уже обращались к лесозаготовителям в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы особо отметили, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.