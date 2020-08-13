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Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта

Новости. Общество
11:59, 14 Августа 2020
фото: https://vk.com/vuonnini
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Местное население устало от тяжелой техники.

Жители карельской деревни Войница направили коллективное обращение руководству лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" с предложением перенести место остановки ее лесовозов и бытовой вагончик за пределы деревни. По словам деревенских жителей, остановка лесовозов в Войнице доставляет немало проблем местному населению, поскольку тяжелая техника создает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

Напомним, с такой просьбой жители деревни уже обращались к лесозаготовителям в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы особо отметили, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-14 14:09:49
Выйти из дома . собрать сход и запретить . делов то )))
zanoza
2020-08-14 12:51:58
Бизнес и ничего личного, а все эти бла-бла про гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды, просто пустой звук.
кир
2020-08-14 12:26:56
Присоединить их Ленинградскому военному округу давно надо было. Исправить ошибку большевиков. И делов то.
новый
2020-08-14 12:11:52
Это исключительно ихние проблемы. Постоянно ноют. Скидок на самобытность больше не будет, будете жить как все.
Саныч
2020-08-14 12:24:07
новый, не надоело бубнить в пустую кастрюлю?
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