Жители Войницы добились выноса промышленной площадки за пределы деревни

Лесозаготовители услышали требования местного населения.

Обращение жителей карельской деревни Войница к главе Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района Ивану Мартинкияну с требованием перенести промышленную площадку лесозаготовительной компании "Карелиан Вуд Кампани" за пределы населенного пункта не осталось незамеченным. Как сообщили участники рабочей группы по экологии при совете территориального общественного самоуправления "Надежда", с территории деревни убрали вагончик-бытовку, а на площадке появился бульдозер, который стал приводить ее в порядок.

Напомним, обращение к главе Луусалмского сельского поселения, к которому относится Войница, подписали свыше двадцати жителей деревни. По их словам, они устали от выхлопных газов и шума даже в ночное время. Кроме того, как отмечается в обращении, лесовозы перекрывают проезд к дизельной станции, а центральная часть деревни превращена в свалку промышленных отходов.

ООО "Карелиан Вуд Кампани" арендует леса в Калевальском национальном районе. Учредителем фирмы является финская компания Pin Arctic Oy.