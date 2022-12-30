«Летающий лыжник» из Карелии взял бронзу на международных соревнованиях на Урале

Спортсмен из Карелии Егор Зайцев завоевал третье место на соревнованиях по прыжкам на лыжах «Рождественское турне».

В четверг, 5 января, карельский лыжник Егор Зайцев принял участие в первом этапе открытых соревнований по прыжкам с трамплина «Рождественское турне» в Пермском крае.



За победу боролись спортсмены из различных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.



По итогам стартов Егор завоевал бронзу, говорится в сообщении паблика «Спорт - норма жизни Карелия».



Второй этап и финал состязаний пройдут также в Пермском крае, в городе Чайковский.