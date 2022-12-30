Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
30.12.2022 14:03
СОБР Карелии принял участие в 20 специальных операциях
05.01.2023 12:14
На севере Карелии сбили пешехода, «вооруженного» световозвращающими элементами (ФОТО)
05.01.2023 13:58
Юный водитель мотобуксировщика в Карелии сбил тюбингом девочку-подростка (ФОТО)
05.01.2023 12:53

«Летающий лыжник» из Карелии взял бронзу на международных соревнованиях на Урале

Новости. Спорт
09:30, 06 Января 2023
фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

Спортсмен из Карелии Егор Зайцев завоевал третье место на соревнованиях по прыжкам на лыжах «Рождественское турне».

В четверг, 5 января, карельский лыжник Егор Зайцев принял участие в первом этапе открытых соревнований по прыжкам с трамплина «Рождественское турне» в Пермском крае.

За победу боролись спортсмены из различных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

По итогам стартов Егор завоевал бронзу, говорится в сообщении паблика «Спорт - норма жизни Карелия». 

Второй этап и финал состязаний пройдут также в Пермском крае, в городе Чайковский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
03.01.2023, 20:25
Соцсети: маленькая девочка в Петрозаводске съехала на ватрушке в реку
02.01.2023, 14:44
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023, 00:10
Названа предельная доза крепкого алкоголя для мужчины
30.12.2022, 11:11
Мыши заражают жителей Карелии страшной болезнью

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.