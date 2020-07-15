Летальных случаев от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано

Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 64 человека с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 895 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.