Летальных случаев от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано

Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 64 человека с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.
За минувшие сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 895 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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