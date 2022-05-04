Летний отдых в санаториях Карелии признан одним из самых дорогих в России

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях этим летом.

Карелия не вошла топ регионов по доступности санаторного отдыха. Летняя путевка в санатории республики обойдется, в среднем, в 5340 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Это самый дорогой отдых на Северо-Западе. Так, путевка в Вологодской области обойдется в среднем за сутки в 3020 рублей, в Архангельской области — в 3110 рублей, в Ненецком автономном округе — в 3210 рублей, в Новгородской области — в 3340 рублей, а в Санкт-Петербурге — в 5010 рублей. Такие данные приводит портала Санатории-России.рф.

Для сравнения, стоимость санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6240 рублей в Кисловодске. Столько же — в санаториях Сочи.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня 4 и 5 звезд. Качественный сервис, комфортные номера, разнообразная досуговая программа должна стать неотъемлемой составляющей санаторно-курортного отдыха. При этом уже сейчас в большинстве санаториев страны, лечебно-оздоровительный процесс организован на достаточно высоком уровне.

Ранее глава управления по туризму Карелии рассказала о том, кто едет в республику.