«Мы делаем ставку на дорогой отдых»: глава управления по туризму Карелии о том, кто едет в республику

Карелия предоставляет туристические услуги в разных ценовых сегментах, но основная масса туристов приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что туризм в республике «достаточно дорогое удовольствие».

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» руководитель Управления по туризму Карелии Анна Борчикова.

«Почему именно Москва и Санкт-Петербург? Потому что туризм в Карелии — достаточно дорогое удовольствие. По средним меркам, это достаточно недешевое удовольствие. Соответственно, мы делаем ставку именно на дорогой отдых», — сказала Борчикова.

В качестве примера, какого уровня услуги оказывают в Карелии, она привела посещение достопримечательностей на вертолетах.

«Это пользуется достаточно большой популярностью, когда можно добраться до туристических объектов, которые планируют посетить туристы, на вертолете. Такая услуга сегодня предоставляется на коммерческой основе. В прошлом году стоимость составляла 170 тыс. рублей летный час. Соответственно, делаем выводы, сколько стоит такой турист», — пояснила руководитель Управления.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в Карелии предоставляются туристические услуги в разных ценовых сегментах, в том числе, бюджетных, поэтому отдохнуть в республике могут все желающие, независимо от уровня своих доходов.