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Летняя погода в воскресенье порадует жителей Карелии

Новости. Погода
17:00, 15 Мая 2021
фото: © pixabay
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 16 мая.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный  умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая же погода ожидается на большей части территории Карелии. В отдельных районах возможны небольшие,  кратковременные дожди.

Ветер ночью юго-восточный, днем восточный северо-восточный  умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере местами до +2°С, днем +16, +21°С, вблизи водоемов +9, +14°С.

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