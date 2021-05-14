Летняя погода в воскресенье порадует жителей Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 16 мая.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь.
Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.
Атмосферное давление будет мало меняться.
Такая же погода ожидается на большей части территории Карелии. В отдельных районах возможны небольшие, кратковременные дожди.
Ветер ночью юго-восточный, днем восточный северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере местами до +2°С, днем +16, +21°С, вблизи водоемов +9, +14°С.
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