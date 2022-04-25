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Летом жителям Карелии станет проще добраться до Крыма

Новости. Общество
11:46, 27 Апреля 2022
фото: © Pixabay

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На полуостров отправится больше поездов, а для туристов откроются новые отели.

Из-за роста спроса на внутренний туризм летом 2022 года в России планируется вдвое увеличить поток пассажиров в Крым. Если в прошлом году было перевезено 1,2 млн отдыхающих, то будущим летом их число будет увеличено до 2,3 млн.

Так, на лето уже назначены 16 пар поездов «Таврия» из разных регионов страны. Жители севера Карелии смогут воспользоваться прямым поездом № 183/184 Мурманск-Севастополь. Он проследует через Чупу, Лоухи, Кемь, Беломорск, а затем направится в Крым через Архангельскую и Вологодскую области.

Жителям других районов республики подойдут варианты с пересадками в Санкт-Петербурге, откуда можно будет попасть в Севастополь (рейс 7/8), Евпаторию (173/174) и Феодосию (поезд 177/178) или из Москвы. Из столицы запланированы рейсы в Симферополь (27/28), Севастополь (91/92), Евпаторию (173/174) и Феодосию (163/164), причем на Севастополь будет назначена дополнительная, 17-я пара поездов из Белокаменной, это рейсы 197/198.

Загрузка крымского гостиничного фонда в курортный сезон зачастую достигает 100%, поэтому правительство РФ заранее выделило 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах. 300 млн предназначаются Крыму.

«Уже есть предварительная проработка как минимум по четырем легковозводимым отелям — на Западе, Востоке и Южном берегу Крыма, поэтому есть высокие шансы, что уже в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные красивые современные отели», — приводит ТАСС слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Кроме того, до конца 2022 году на полуострове планируется открыть семь обычных отелей, еще две больших гостиницы на 3,5 тыс. номеров находятся в процессе создания.

А подобрать вариант размещения по-прежнему помогают онлайн-сервисы. Вместо ушедшего из России Booking.com появился импортозамещающий ресурс Артемия Лебедева. На сайте можно уточнить наличие мест и цены в разных городах Крыма, сравнить их и выбрать финансово и эстетически подходящую гостиницу, отель или гостевой дом.

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