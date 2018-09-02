Левин рассказал, всех ли коснется в Карелии повышение пенсионного возраста

Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним. Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам.

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