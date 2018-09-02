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Новости. Общество
16:23, 02 Сентября 2018

Левин рассказал, всех ли коснется в Карелии повышение пенсионного возраста

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Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним. Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам.

Продолжение читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2018-09-02 18:15:35

Плейшнер, пофиг. Навязали рыночную экономику и западные ценности и что вы хотите? Не читайте и не переживайте. Пусть всё идет как идет. В революцию 1917 года деньги немцы вложили. В нынешние преобразования по уничтожению страны тоже большие деньги истратили западные "партнеры", а также выученная в СССР "элита" бывших союзных республик. Imho, чем хуже, тем лучше. Скорее русский Иван за ум возьмется и перестанет пить самогон, и дремать на печи.
Плейшнер
2018-09-02 17:17:11
А вот Главе пенсионного фонда РФ ничего и не надо , за счёт пенсионеров он обеспечен всем.


Активы Антона Дроздова
Начнем с квартиры на Патриарших прудах. В 2008 году семья Дроздовых купила семикомнатную(!) квартиру площадью 335.5 м2 в элитном доме в Малом Козихинском переулке.

В этом доме квартира Антона Дроздова
В этом же доме, кстати, живет спикер госдумы Володин. Мы писали о квартире Дроздова в 2014 году и тогда оценили ее в 240 млн рублей. Сегодня, исходя из средней стоимости за метр на Циане, она стоит в районе 490 млн рублей.
Мы ведем полный учет. Поэтому добавим в копилку и два подземных машиноместа в этом доме. Свой подземный паркинг в самом центре Москвы удовольствие дорогое — по 4 млн штука. Это его официальная годовая зарплата, если что.
Что Дроздов паркует в этих гаражах? 2 машины его жены — Mercedes-Benz GL и Lexus LS, оба по 6 миллионов рублей. Всего 12 миллионов. Но для главы пенсионного фонда это мелочи — всего-то задекларированный семейный доход за 1,5 года. Семейный, то есть включая доходы жены тоже.
Следующая позиция. Не такая впечатляющая, но для порядка учтем. Квартира около Садового кольца на улице Долгоруковская площадью 87 метров. Она принадлежала супругам Дроздовым, а в 2007-м ее переписали на тогда 69-летнюю маму Антона Дроздова.

Дом совсем не элитный, но центр Москвы: цены соответственные — в районе 30 миллионов рублей.
И чтобы не вставать два раза, добавляем еще 30 сюда же: ведь в этом же доме на другом этаже есть квартира тестя Дроздова — отца его жены.

Очень удобно. Все старики в одном доме, да и от квартиры на Патриарших недалеко. Минут 15 пешком. Итого у нас на счетчике активов семьи Дроздова — 570 миллионов рублей по рыночным ценам.
Ну вы же догадываетесь уже, что мы не можем вас оставить без жемчужины нашей бухгалтерии. Эту историю надо было бы придумать, если бы она не была официально запротоколирована Росреестром. Мы с вами переносимся в элитный дачный поселок «Николино», на Рублевку. И смотрим внимательно на этот вот шестисотметровый дом.

Его хозяйка — Наталья Андреевна Демчинская, 1939 года рождения. И это… теща Дроздова.
И как это бывает часто с пожилыми родственниками крупных чиновников, её жизнь с выходом на пенсию только началась. 30 декабря 2009 года, в возрасте 70 лет, она получила в дар участок площадью 33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 метров.
Получила она это все от своей дочери Ольги Демчинской — жены чиновника Дроздова. Дата этого новогоднего подарка выбрана не случайно: провладей жена чиновника этим объектом еще один день — дом и участок пришлось бы декларировать. А зачем светить в декларации недвижимость, на которую у тебя официально нет денег даже приблизительно?

Ну и жемчужина жемчужины. Вишенка на жемчужине. В общем. Чтобы вы понимали, что это не огороды какие-то с грядками, а суперэлитное место, достаточно просто посмотреть через забор. Там строится Борис Ротенберг. Один из самых богатых людей в России и ближайший друг Путина.

Что может быть символичнее? Пенсионерка-теща главы Пенсионного фонда делит забор с богатейшим человеком России, сколотивших свое состояние на господрядах.
Аналогичный дом в этом поселке можно купить за 400 млн рублей. Добавляем их к промежуточному итогу из пункта 4 и получаем финальную сумму. Без особых усилий, просто по открытым источникам мы нашли у главы Пенсионного фонда имущества на почти миллиард рублей — 970 млн, если быть точными.
Кстати, официальная зарплата Дроздова — чуть больше 300 тыс рублей в месяц, около 4-х миллионов рублей в год. Суммарный доход его семьи за последние 9 лет — 79 млн рублей — в десять раз меньше стоимости их недвижимости.
С дроздовскими доходами и расходами вообще большая проблема. Они не сходятся. Его образ жизни и траты не соответствуют его зарплате вообще. Прекрасным примером этого является то, сколько он тратит на образование своих детей.
Много лет подряд он платил по 2,5 миллиона в год на обучение двух детей в Московской экономической школе. А это львиная доля его годовой зарплаты. Ну а сейчас в школе только сын, старшая дочь уехала учиться за границу — в престижный шотландский университет Сент Эндрюс, там же, например, учился наследник британского престола принц Уильям. Стоимость обучения в год, если перевести в рубли, полтора миллиона — и это без жилья и прочих расходов.
Ни дня человек вне госслужбы не провел. Ни денечка. А у него квартира семикомнатная на Патриарших, дети за границей, и теща на Рублевке. И это ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА.
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