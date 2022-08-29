Лежащее на дороге тело напугало жителей Петрозаводска

Горожане посчитали, что лежащий на земле человек мог выпасть из окна, однако оказалось, что у обнаруженного мужчины были проблемы с алкоголем.

В Петрозаводске прохожие заметили человека, которого госпитализировали медики. Очевидцы предположили, что мужчина упал с высоты, но догадки оказались неверными.

«Кто знает, что с парнем, который прыгнул с 5 этажа на Октябрьском? Шли мимо, скорая увозила. Очень жалко, непонятно - живой ли», — написал читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

В полиции «Столице на Онего» сообщили, что сообщений о подобном ЧП не поступало. В Минздраве рассказали, что падения с высоты не было. На Октябрьском проспекте с улицы бригада скорой помощи забирала мужчину с синдромом отмены алкоголя. Он был доставлен в медучреждение.