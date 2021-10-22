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Льготная ипотека будет распространена на покупку частных домов

Новости. Общество
16:21, 22 Октября 2021
фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

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Правительство разрешило оформлять льготную ипотеку под 7% годовых на частные дома.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше семи процентов годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год — до 1 июля 2022 года», — сказал Мишустин», — сказал Мишустин.

Программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году. Заемщики могли взять ипотеку по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн рублей для остальных регионов, в том числе, Карелии. В итоге на обе столицы приходилось почти 28 и 14% соответственно всех выданных по программе кредитов. С 1 июля этого года условия программы изменились: ставку повысили до 7%, а предельный лимит ссуды снизили до 3 млн рублей для всех регионов России.

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