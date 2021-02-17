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Льготная ипотека привела к росту цен, считает Нацбанк Карелии

Новости. Общество
11:14, 18 Февраля 2021
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
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Программа льготной ипотеки повысила спрос на жилье в Карелии, что привело к росту цен на стройматерилы, мебель и другие товары.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"Оживление спроса на региональном рынке жилья, во многом за счет действия программ льготной ипотеки, обусловило увеличение темпов прироста цен на строительные материалы, мебель, электротовары и другие бытовые приборы", - говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее Центробанк предложил свернуть программу льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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