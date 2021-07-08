Льготные ипотечные кредиты на ИЖС начали выдавать в Сбербанке

Сбербанк запускает новую льготную ипотечную программу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с минимальной ставкой 6%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальная сумма кредита для регионов, в том числе, для Карелии составит 6 млн руб. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

Строительство будущего дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком. На сегодняшний день в списке числятся 65 таких организаций.

О других условиях льготной ипотеки на ИЖС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».