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Льготные ипотечные кредиты на ИЖС начали выдавать в Сбербанке

Новости. Общество
16:48, 08 Июля 2021
фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Сбербанк запускает новую льготную ипотечную программу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с минимальной ставкой 6%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальная сумма кредита для регионов, в том числе, для Карелии составит 6 млн руб. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

Строительство будущего дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком. На сегодняшний день в списке числятся 65 таких организаций. 

О других условиях льготной ипотеки на ИЖС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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