Льготные кредиты для бизнеса и промышленности обсудят на планерке в Петрозаводске

В понедельник, 26 июня, на планерном совещании в мэрии Петрозаводска обсудят развитие предпринимательства.
В начале недели, 26 июня, в администрации Петрозаводска состоится еженедельное планерное совещание, на котором обсудят два основных вопроса.
Исполнительный директор карельского фонда по кредитованию малого и среднего бизнеса Светлана Шакшина расскажет о льготных программах финансирования.
Директор фонда развития промышленности Карелии Виктория Игашева выступит с докладом на тему «Программы льготного финансирования промышленных предприятий».
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.
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