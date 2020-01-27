Льготные кредиты на автомобили все еще дают, но список стал короче

Список автомобилей, которые можно купить по льготным ценам в рамках госпрограмм "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году стал короче.

Как сообщает "Российская газета", внедорожник Chevrolet Niva, кроссовер Nissan Terrano, модели Datsun on-DO и mi-DO, седан Volkswagen Polo и лифтбек Skoda Rapid, согласно сайтам автопроизводителей, в программах господдержки больше не участвуют.

В список автомобилей, которые можно купить по льготным кредитам, вошел модельный ряд АвтоВАЗа - от бюджетника Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа. Какие еще марки в этом списке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".