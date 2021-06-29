Льготные кредиты обещают проектам в лесопереработке и обработке блочного камня в Карелии

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Карелии одобрил заявки на финансирование проектов двух компаний республики в области лесопереработки и камнеобработки.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Одобрен проект ООО «Промлес» по модернизации лесоперерабатывающего завода. Предприятие занимается обработкой древесины более 10 лет и поставляет свою продукцию на экспорт, отметили в министерстве.

Кроме того, Наблюдательный совет Фонда дал положительное заключение на проект ООО «ТК Горизонт» по модернизации мощностей для обработки блочного камня больших размеров и погрузки в железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт. «ТК Горизонт» также является экспортоориентированным предприятием.

О льготных условиях кредитования в Фонде читайте в интернет-газете «Вести Карелии».