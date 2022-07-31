Льготы на электроэнергию для предприятий Карелии планируется сохранить до 2027 года

Сохранение льготных тарифов на электроэнергию в Карелии будет иметь важное значение в условиях санкций.

Об этом написал на своей странице Вконтакте председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Энерготарифы — тема всегда высокого напряжения. Успешно „разруливать“ ее, находя компромиссы между поставщиками ресурса и бизнесом, крайне сложно. Еще несколько лет назад тарифная нагрузка сильно била по конкурентоспособности карельских предприятий. По этой причине некоторые компании вынуждены были свернуть свой бизнес в нашей республике и начать работу в других регионах. Ситуацию удалось переломить в 2018 году, когда Карелия попала в перечень особых регулируемых зон на оптовом рынке электроэнергии, что позволило снизить стоимость ресурса для бизнеса на 43%. Предприятия смогли выдохнуть. Эта льгота помогла и гражданам — в Карелии тарифы на электроэнергию для населения одни из самых низких в стране», — пояснил Шандалович.



По его словам, продление льготных тарифов было непростым решением.

«Нужно признать, главе республики это стоило колоссальных усилий. Но Артур Олегович сумел добиться для Карелии преференций. И это был огромный успех. Сработал высокий профессионализм всей команды, а прежде всего, главы региона, его умение убеждать, экономически точно обосновать предложения и, несомненно, авторитет Парфенчикова в федеральных кругах. А накануне о планируемом еще на 5 лет продлении льгот для предприятий Карелии сообщил Дмитрий Анатольевич Медведев. Трудно сравнить, что могло быть сейчас, в условиях беспрецедентного давления внешних санкций, важней для нашей экономики. И хотя работа по этому вопросу еще ведется, надежда на положительный результат уже есть», — отметил спикер парламента.