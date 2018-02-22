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Новости. Общество
21:05, 22 Февраля 2018

Личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

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Личная инфляция россиян за январь выросла до 1,6%, тогда как официальная, по данным Росстата, cоставила 0,3%.

Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", сообщает РИА Новости. "То есть дефлятор более чем впятеро превысил значение официальной инфляции", — отмечают эксперты.

Они объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост обусловлен повышением цен по сравнению с декабрем: на фрукты и овощи — на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.

По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз его значение кратно превосходит показатель официальной инфляции.

По оценкам экспертов, личная инфляция останется существенно выше официальной и в феврале.

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян из 180 городов. Участники панели сканируют штрих-коды всех товаров, которые приносят домой. Результаты сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях, представитель международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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