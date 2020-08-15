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Лидер группы "Руки вверх": "Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь"

Новости. Общество
13:28, 16 Августа 2020
фото: Сергей Жуков/instagram.com/sezhukov
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Певец и музыкант Сергей Жуков съездил на рыбалку и посетил мастер-класс по приготовлению карельской ухи.

На своей странице в Instagram лидер группы "Руки вверх" продолжает делиться со своими поклонникам впечатлениями о Карелии.

"Утром мы вместе с Энджелом отправились на рыбалку, пишет Сергей Жуков. - Совсем недалеко от нашего домика, в самом центре Сямозера, нашли маленький остров из камней. Его облюбовали чайки со своими гнездами.

К сожалению, кроме живописных фоток с этого места, мы ничего не наловили. Конечно, немного расстроились. Но нужно было возвращаться на берег, чтобы принять участие в мастер-классе по изготовлению местной карельской ухи.

Рецепт приготовления я полностью заснял, вы можете посмотреть его в Сториз. Любителям покулинарить очень рекомендую! Жаль, видео не передает ароматы. Лично я теперь буду есть только такую уху".

С рыбалкой Жукову в Карелии все-таки повезло. Судаков он поймал на Онежском озере.

"Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь. Куда бы я ни приехал, люди говорят: "Мы следим за вашим Инстаграмом, мы знаем, что вы с семьей здесь", - пишет певец.

Ранее Сергей Жуков провел насыщенный день в Карелии и посоветовал всем россиянам ехать в нашу республику.

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