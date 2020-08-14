Солист группы "Руки вверх" продолжает осваивать Карелию

Певец Сергей Жуков 14 августа провел насыщенный день в Карелии и посоветовал всем россиянам ехать в нашу республику.

На своей странице в Instagram лидер группы "Руки вверх" поделился с читателями новыми впеячатлениями о Карелии: Сергей вместе с семьей побывал в Рускеале, на водопаде Ахвенкоски, где снимали одну из сцен "А зори здесь тихие", в деревне Кинерма, а также прокатился на ретропоезде.



"В поезде быстро о нас прознали – без фотосессии не обошлось. Зато мы получили удивительную возможность побывать в кабине машиниста, посмотреть, как закидывают уголь, как работают паровые котлы – это было очень интересно и детям, и нам с Региной... В парке Рускеала первой мы увидели выставку деревянной скульптуры "Обитель ангелов", – делится эмоциями Сергей Жуков. – Далее у нас была захватывающая экскурсия в подземную часть Рускеалы. В полном обмундировании, в касках, защитных жилетах, мы спустились глубоко под землю, где когда-то добывали мрамор... На платформе мы заплывали в невероятной красоты гроты, узнали столько интересного про рускеальский мрамор, про то, как много его использовали и при строительстве Петергофа, и Исаакиевского собора, а также поставляли в другие страны. После этого мы заехали на водопад Ахвенкоски, где снимали одну из сцен “А зори здесь тихие”, в которой героиня купалась, отвлекая фашистов от своих подруг, прятавшихся в лесу. А напоследок еще побывали в деревне Кинерма, где в лучшие времена жили всего 160, а сейчас только 5 человек. Здесь сохранились дома и часовня, которым 265 лет".

Напомним, Сергей Жуков приехал в Карелию на 10 дней.