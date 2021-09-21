Лидер группы «Руки вверх» вновь удачно порыбачил в Карелии (ВИДЕО)

Певец и музыкант Сергей Жуков вновь бывал на рыбалке в Карелии и поделился секретом приготовления стейка из красной рыбы.

Солист популярной группы «Руки вверх» любит ловить, есть и готовить рыбу. Об этом он признался на своей странице в соцсети.

«Как осень наступила, я постоянно вспоминал, как классно мы съездили в Карелию в прошлом году в ноябре, какие там места нереально красивые, как на рыбалку с Энджелом ездили… В итоге снова оказался в этом волшебном месте», — пишет Сергей Жуков своем Instagram.

Музыкант разместил видео своего ужина, который ему приготовили в Карелии и поделился секретом идеального стейка из рыбы.

«1. Сковородку надо очень сильно раскалить. Прям вот чтобы жар от неё шёл.

2. На каждый сантиметр толщины куска нужно 4 минуты жарки. То есть, если у вас кусок толщиной 2 см, то 4 минуты жарите с одной стороны, 4 минуты — с другой. А если 1 см, то жарите 2 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой.

3 И переворачивать рыбу надо ровно 1 раз. Не больше.

Вот тогда вы за несколько минут получите идеально приготовленный, сочный рыбный стейк», — пишет Жуков.

Ранее сообщалось, фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх».