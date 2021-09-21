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Лидер группы «Руки вверх» вновь удачно порыбачил в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:38, 27 Сентября 2021
фото: © Сергей Жуков / @sezhukov

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Певец и музыкант Сергей Жуков вновь бывал на рыбалке в Карелии и поделился секретом приготовления стейка из красной рыбы.

Солист популярной группы «Руки вверх» любит ловить, есть и готовить рыбу. Об этом он признался на своей странице в соцсети.

«Как осень наступила, я постоянно вспоминал, как классно мы съездили в Карелию в прошлом году в ноябре, какие там места нереально красивые, как на рыбалку с Энджелом ездили… В итоге снова оказался в этом волшебном месте», — пишет Сергей Жуков своем Instagram.
Музыкант разместил видео своего ужина, который ему приготовили в Карелии и поделился секретом идеального стейка из рыбы.

«1. Сковородку надо очень сильно раскалить. Прям вот чтобы жар от неё шёл.
2. На каждый сантиметр толщины куска нужно 4 минуты жарки. То есть, если у вас кусок толщиной 2 см, то 4 минуты жарите с одной стороны, 4 минуты — с другой. А если 1 см, то жарите 2 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой.
3 И переворачивать рыбу надо ровно 1 раз. Не больше.
Вот тогда вы за несколько минут получите идеально приготовленный, сочный рыбный стейк», — пишет Жуков.

Ранее сообщалось, фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-27 11:56:58
Дайте ему уже чебурек с лосятиной
Саныч
2021-09-27 11:24:20
Одна рука вверх пачемута. Устранить несоответствие!
Гость
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