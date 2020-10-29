Лидер "Яблока" предложил создать общественную коалицию "Сандармох"

В День памяти жертв политических репрессий руководство партии приехало в Карелию.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков считает необходимым создание общественной коалиции Сандармох для продолжения дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который, напомним, осужден в Карелии по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Как сообщили в партийной пресс-службе, лидер "Яблока" выступил с такой инициативой во время посещения мемориального кладбища Сандармох в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября.

"Мы считаем, что реальной причиной уголовного преследование Юрия Дмитриева является его работа по сохранению памяти расстрелянных в Сандармохе и публикация имен палачей. Это значит, что нам нужно приложить все усилия, чтобы о Сандармохе узнали гораздо больше людей, чем знали о нем до ареста Дмитриева", – заявил Рыбаков.

По его мнению, общественная коалиция могла бы заниматься проведением выставок, мемориальных акций, круглых столов, книгоиздательской деятельностью, готовить видеопрограммы, посвященные Сандармоху. При этом председатель "Яблока" особо подчеркнул, что коалиция "Сандармох" не должна быть коалицией памяти. "Это должна быть коалиция за будущее России без государственного террора, без большевизма, без человеконенавистничества. Потому что Сандармох – не место памяти. Это – место преступления. И место сопротивления реставрации идей государственного террора", - сказал Рыбаков.