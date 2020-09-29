Евросоюз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения Юрия Дмитриева

Представительство ЕС в России распространило заявление в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного в Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

Поводом для заявления послужил приговор Верховного суда республики, который признал накануне Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Европейский Союз считает, что причиной уголовного преследования господина Дмитриева стала его правозащитная деятельность и изучение политических репрессий советских времен. Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно усугубит ухудшающуюся ситуацию в сфере прав человека и еще сократит пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в России. Это очередной вопиющий пример оказания неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников в нарушение международных обязательств", - говорится в заявлении представительства ЕС в России.

Европейский Союз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения известного исследователя сталинских репрессий. "Мы также ожидаем, что господин Дмитриев будет освобожден по гуманитарным соображениям, в силу его возраста и состояния здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - отметили в ЕС.