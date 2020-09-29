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Евросоюз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения Юрия Дмитриева

Новости. Политика
15:43, 30 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Представительство ЕС в России распространило заявление в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного в Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

Поводом для заявления послужил приговор Верховного суда республики, который признал накануне Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Европейский Союз считает, что причиной уголовного преследования господина Дмитриева стала его правозащитная деятельность и изучение политических репрессий советских времен. Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно усугубит ухудшающуюся ситуацию в сфере прав человека и еще сократит пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в России. Это очередной вопиющий пример оказания неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников в нарушение международных обязательств", - говорится в заявлении представительства ЕС в России.

Европейский Союз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения известного исследователя сталинских репрессий. "Мы также ожидаем, что господин Дмитриев будет освобожден по гуманитарным соображениям, в силу его возраста и состояния здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - отметили в ЕС.          

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Комментарии

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Рядовой
2020-09-30 16:54:34
Сомневаюсь однако что весь ЕС против срока и в защиту Дмитриева!?
Если бы ЕС захотел, то проще простого : прикрыть всем участникам посадки въезд в ЕС ,куда так любят ездить наши люди! И сразу бы вышел " насильник"....а так, кто то там тявкнул, и сразу всполошились ...ерунда....
новый
2020-09-30 16:48:41
В таком случае ему по русской традиции надо на посошок еще двушечку залепить. Как говорится, требуйте долива пива после отстоя пены . Наш ответ чемберлену будет таким . :)
Вася
2020-09-30 16:40:29
Простым людям не до Дмитриева,им бы на Гей парад за Лукашенко съездить,там бабла навалом.
новый
2020-09-30 16:11:44
Незамедлительно и безоговорочно хотят на ночную фотосессию к педофилу. Еуропейци однако.
ppppp
2020-09-30 16:10:12
Евросоюз, а вы не сильно охренели? Мы не ввязываемся в вашу уголовно-правовую систему, так почему вы в нашу нос свой суете?
кир
2020-09-30 17:05:20
ppppp, поддерживаю. Скоро МИД другим языком будет разговаривать с ними. Министра-губошлёпа убирают с должности.
zanoza
2020-09-30 16:25:20
ppppp, а потому что Россия слабая и ей могут указать на место!
Off
2020-09-30 16:17:20
ppppp, насмешил. )))))))))
zanoza
2020-09-30 16:01:00
Вот оно надо было выносить такой приговор в угоду амбициям некоторых личностей, теперь прилетят санкции, которые сейчас совсем не к стати.
VladPTZ
2020-09-30 16:11:47
zanoza, Какие санкции? Их 6 лет как приняли, если тока айфоны запретят продавать :)
User
2020-09-30 17:09:16
VladPTZ, зачем запрещать? По 100 руб. за доллар население само их покупать перестанет, а у Воронежа увеличится потребность в бомбоубежищах.
zanoza
2020-09-30 16:24:49
VladPTZ, приняли, но не все ввели, сейчас подзакрутят сильнее :)
zanoza
2020-09-30 17:01:01
VladPTZ, я бы не была столь категоричной. Экономика страны в упадке, усиление санкций только усугубит положение, что отразится на социальных выплатах и спровоцирует рост налогов. Быстро своё производство в стране не наладить, это же очевидно, да и не стремится власть страны его налаживать, ведь проще сидеть на нефтяной игле.
VladPTZ
2020-09-30 16:29:49
zanoza, А нам простым людям не чихать на их санкции? Я по заграницам что до 14 года что сейчас не разъезжаю, что они реально могут сделать, да нечего. Будет еще больше стимула локализовать производство на территории РФ.
Off
2020-09-30 15:50:47
Надо ЕС, поименные санкции вводить ,против фабрикантов уголовного дела и всех причастных...
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