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Лидер преступной группировки «гаражных» воров осужден в Карелии

Новости. Криминал
16:12, 24 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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Организатор преступной группы приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы. Он признан виновным в совершении 11 преступлений.

Установлено, что подсудимый в период 2019-2020 годов создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами имущества граждан, хранящегося в личных гаражах и подсобных помещениях, расположенных на территории Петрозаводска, Пряжинского и Кондопожского районов.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

В основном предметами хищений становились лодочные моторы и рабочий инструмент, которые впоследствии были реализованы по сниженной цене. Часть похищенного имущества была изъята в ходе предварительного следствия и возвращена законным владельцам.

С учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

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кир
2021-11-24 16:22:03
Имя и фамилия есть у преступника. Когда закончится у нас вековое враньё? Никогда, - сказал умный кот. С его помощью выживала цивилизация и это закрепилось на генном уровне.
Гость
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