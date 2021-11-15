Лидер преступной группировки «гаражных» воров осужден в Карелии

Организатор преступной группы приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы. Он признан виновным в совершении 11 преступлений.

Установлено, что подсудимый в период 2019-2020 годов создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами имущества граждан, хранящегося в личных гаражах и подсобных помещениях, расположенных на территории Петрозаводска, Пряжинского и Кондопожского районов.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

В основном предметами хищений становились лодочные моторы и рабочий инструмент, которые впоследствии были реализованы по сниженной цене. Часть похищенного имущества была изъята в ходе предварительного следствия и возвращена законным владельцам.

С учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.