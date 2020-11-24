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Лидера преступной группировки в Карелии отправили за решетку на 19 лет

Новости. Криминал
14:34, 25 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Matthias Schrader
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Верховный суд Карелии вынес обвинительный приговор в отношении руководителя влиятельного в республике в "нулевые" годы организованного преступного сообщества "Кузинские" Сергея Кузнецова.

Как сообщили в прокуратуре республики, приговор в отношении 51-летнего петрозаводчанина, руководившего ОПС "Кузинские", вынесен судом сегодня, 25 ноября. Сергей Кузнецов признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд приговорил криминального авторитета к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

В прокурате отметили, осужденный, ранее входивший в состав другой криминальной группировки, освободившись из мест заключения, сумел занять в криминальном мире Петрозаводска и Карелии один из самых высоких неформальных статусов – так называемого "смотрящего". В 1999 года он начал создавать собственную преступную группировку, которая к 2001 году переросла в полноценное преступное сообщество.

За время своего существования ОПС "Кузинские" стало самым многочисленным, организованным, жестоким и опасным преступным коллективом на территории республики. Ее участники занимались мошенничествами, вымогательствами, разбойными нападениями и убийствами. С 2001 по 2005 годы ими было совершено не менее 30 преступлений. В составе "Кузинских" было более 40 человек.

В 2002 году лидер сообщества Сергей Кузнецов организовал убийство одного из членов своей группировки, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Данная расправа также преследовала цель устрашения других членов организованного преступного сообщества.

Кроме того, Сергей Кузнецов признан виновным в том, что, не имея соответствующих разрешений, незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в гаражном боксе в Петрозаводске.

Преступная деятельность сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2005 году.

С 2005 по 2014 годы осужденный находился в федеральном розыске, был задержан на территории Ленинградской области.

Напомним, в октябре 2015 года Кузнецов получил 9 лет колонии строгого режима.

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