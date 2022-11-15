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«Лидеры Карелии» отметили 5-летний юбилей конкурса командной игрой

Новости. Общество
15:23, 21 Ноября 2022
фото: "Лидеры Карелии"

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В Карельском филиале РАНХиГС состоялось мероприятие, посвященное пятилетию регионального конкурса «Лидеры Карелии».

Вот уже 5 лет, созданный по инициативе главы республики Артура Парфенчикова, конкурс «Лидеры Карелии» выявляет лучших из лучших среди молодых руководителей со всей страны.

В конкурсе принимают участие не только жители Карелии, но и других регионов. Так, например, в этом году заявку на участие в конкурсе подал житель Краснодарского края. Успешно пройдя все отборочные этапы, он разработал проект, направленный на взаимовыгодное сотрудничество двух регионов, и оказался в десятке победителей «Лидеров Карелии» этого года.

По случаю первой памятной даты конкурса, 19 ноября в Карельском филиале РАНХиГС состоялось итоговое мероприятие проекта, которое прошло в формате командной игры, нацеленной на развитие коммуникации, налаживание горизонтальных связей между участниками проекта, проявление их лидерских качеств и умение работать в группе.

В процессе игры, участники смогли поделиться друг с другом своим опытом и достижениями, оценить карьерный и личностный рост от точки старта (подачи заявки на конкурс) до сегодняшнего дня, обменяться новыми идеями, наладить сотрудничество для будущих совместных проектов в республике.

В событии, организаторы которого подготовили приятные подарки, приняли участие финалисты и победители «Лидеров Карелии» с 2018 по 2022 год.

Как отметили участники мероприятия, все проекты, которые победители разрабатывают в рамках конкурса, действительно несут в себе ценные идеи, направленные на улучшение жизни в республике и отдельных ее районов. Многие из этих идей уже реализованы или находятся в процессе реализации.

Среди реализованных проектов:

- «Развитие инфраструктуры добровольчества для создания условий шаговой доступности потенциальных добровольцев к деятельности в муниципальных образованиях Карелии» Дарьи Маковецкой, финалистки 2019 г.

- Проект GreenRoad10 по созданию сети зарядных станций для электромобилей на основных туристических маршрутах республики Романа Ананьева, победителя 2019 г.

- «Разработка механизма развития отдаленных от сетей связи и труднодоступных местностей Республики Карелия Андрея Зыкина, победителя 2019 г.

- «Внедрение системы поддержки принятия врачебных решений при помощи технологии искусственного интеллекта на уровне поликлиники в отношении сердечно–сосудистых заболеваний» Салеха Риад Мадани, победителя 2019 г.

- «Создание уникального памятного знака «Рука памяти» Ирины Филиной, победительницы 2020 г. и др.

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