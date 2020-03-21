Лихач гонял по дорогам Карелии без прав, пока его не поймали

В Лахденпохском районе Карелии сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем опасного водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в Лахденпохском районе на федеральной трассе спецвзвод отстранил от управления 45-летнего водителя, который двигался с превышением скорости на автомобиле Opel, будучи лишенным прав.

В отношении нарушителя и собственника автомобиля были составлены административные материалы.

Напомним, управление автомобилем водителем, лишенным прав, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления или лишенному такого права, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем пенсионера без прав.