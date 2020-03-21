890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Ну вот это все в машине и произошло"
21.03.2020 13:00
Пьяный водитель катался по дорогам в Карелии
21.03.2020 13:33
В Карелии сельский учитель через суд добился выплаты компенсации за электроэнергию 1
21.03.2020 14:31

Лихач гонял по дорогам Карелии без прав, пока его не поймали

Новости. Происшествия
10:22, 22 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Лахденпохском районе Карелии сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем опасного водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в Лахденпохском районе на федеральной трассе спецвзвод отстранил от управления 45-летнего водителя, который двигался с превышением скорости на автомобиле Opel, будучи лишенным прав.

В отношении нарушителя и собственника автомобиля были составлены административные материалы.

Напомним, управление автомобилем водителем, лишенным прав, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления или лишенному такого права, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем пенсионера без прав.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Аналитика

20.03.2020 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 7
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Какие меры принимаются в ТРЦ "Лотос-Плаза" для защиты от коронавируса
21.03.2020 10:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»