В Карелии до 15 тыс. грозит пенсионеру, который ехал на микроавтобусе без прав

Сотрудники ГИБДД в Лахденпохье отстранили от управления авто водителя 1950 года рождения.

По данным ГИБДД Карелии, 21 марта в 10.15 пенсионер управлял автомобилем "Фиат Дукато", не имея права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составлены материалы по ч. 1 ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ - предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того на водителя составлены материалы по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и ст.20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа".

Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

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