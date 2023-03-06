Лихач на внедорожнике чуть не сбил двух пешеходов на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Опасные маневры зафиксировали автомобилисты утром 9 марта на улице Чапаева.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», утром 9 марта водитель внедорожника чуть не сбил двух пешеходов, которые переходили Чапаева в районе улицы Пархоменко по нерегулируемому переходу.



Напомним, в среду, 8 марта, в 15.27 спасателям стало известно о столкновении двух автомобилей на 305 километре федеральной автодороги «Кола».



На место аварии выехали шесть спасателей. Они осмотрели место ДТП, помогли организовать проезд.



В ДТП погиб один человек.