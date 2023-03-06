Тело погибшего в ДТП на юге Карелии пришлось вырезать из кабины с помощью специнструмента (ФОТО)

В Олонецком районе Карелии произошла смертельная дорожная авария.

В среду, 8 марта, в 15.27 спасателям стало известно о столкновении двух автомобилей на 305 километре федеральной автодороги «Кола».



На место аварии выехали шесть спасателей. Они осмотрели место ДТП, помогли организовать проезд.



В ДТП погиб один человек, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».



После столкновения машину погибшего так искорежило, что тело человека пришлось доставать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Агрегат».





















