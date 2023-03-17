Лихой водитель в Петрозаводске превысил разрешенную скорость на 100 км/ч

Камеры в Петрозаводске зафиксировали грубое нарушение требований к скоростному режиму.

В пятницу, 17 марта, камеры видеонаблюдения засняли на набережной Варкауса в карельской столице водителя Skoda, который превысил скорость на 100 км/ч.



«Любители высоких скоростей фиксируются камерами автоматической фиксации административных правонарушений как на федеральных трассах, так и на дорогах Петрозаводска», - говорится в сообщении пресс-службы городской ГИБДД.



За два месяца в Карелии более 50 тысяч водителей проигнорировали требования правил в части ограничения скорости движения.



Так, в феврале водитель Geely двигался со скоростью 129 км/ч при разрешенных 60 км/ч.



Кроме того, на Карельском проспекте водитель автомобиля Kia разогнался до 135 км/ч при ограничении скорости 60 км/ч.



За превышение установленной скорости движения на величину более 60, но менее 80 км/ч предусмотрен административный штраф от двух тысяч до 2,5 тысячи рублей.



За превышение на величину более 80 км/ч - штраф пять тысяч рублей, отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска.