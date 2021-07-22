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Ликвидатор пожара в поселке Карелии Найстенъярви рассказал всю правду о первых днях борьбы с огнем

Новости. Общество
08:05, 30 Июля 2021
фото: Суоярвское лесничество

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Поселке Найстенъярви Суоярвского района произошел один самых сложных и больших пожаров в Карелии – огонь подошел вплотную к домам, уничтожив пять нежилых строений.

Один из ликвидаторов пожара рассказал всю правду о борьбе с огнем в первые дни. Его рассказ опубликован в соцсети на странице Суоярвского лесничества.

- Меня зовут Сергей Денисов, я инженер по охране и защите леса ГКУ РК "Суоярвское центральное лесничество". Официально опровергаю ложь о том, что с момента возникновения на пожаре около п.Найстенъярви никого, кроме местных жителей, не было. Я лично в первые сутки с 14 (день обнаружения) на 15 июля совместно с работниками лесной охраны, пожарной охраны, пожарного поезда, АО "Запкареллес" всю ночь отбивали восточную и северную кромки пожара.

Северная кромка двигалась в сторону поселка и была остановлена, пожар продолжил распространяться на запад от поселка. Площадь пожара на вечер 14 июля составляла 76 гектаров. Никакой возможности остановить и тем более ликвидировать этот пожар в первые сутки не было.

На следующий день 15 июля были задействованы силы и средства АО "Запкареллес", МРСК, АУ РК "Карельский центр...", ООО "Суоярвский леспромхоз", лесной охраны. Площадь пожара 15 июля увеличилась до 110 гектар. Пожар распротранялся очень быстро. В последующие числа происходило наращивание сил.

Отмечу, что в это же время в Найстенъярвском участковом лесничестве силами лесной охраны, Сортавальского авиаотделения, АО "Запкареллес", ООО "Карлис Вяртсиля", с огромным трудом было ликвидировано еще 3 лесных пожара произошедших по вине людей. Пожар локализован на 14-е сутки, и все это время на нем работали как специализированные организации, так и местные жители, волонтеры и добровольцы. 

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Комментарии

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Не слепой
2021-07-30 08:49:24
Немного глуповато,уж извините, выглядят теперь такие вот "оправдания"!?!
Карелия славится лесами и озёрами, будем надеяться что хоть озёра то "не высохнут" и останется там рыба!? С лесом провал выявился чудовищный, это понятно, в соседней Финляндии,редкий пожар в 200 га тушили 25 организаций, у нас 15000 га с волонтёрами тушим,о чём ещё говорить!? Просто позор!
Рафаэль
2021-07-30 09:02:40
Не слепой, леса горят и вырубаются , озёра загаживаются форелью .
Рафаэль
2021-07-30 08:15:07
Явно заказное выступление . Леса так и горят , значит нормального пожаротушения в регионе нет .
кир
2021-07-30 08:52:20
Рафаэль, не поджигайте, бестолочи.
Рафаэль
2021-07-30 09:00:40
кир, да Вы хам .
Off
2021-07-30 09:47:44
Рафаэль, хам конечно.. и очень туповатый хам . Не пойму , почему админы все ему прощают?
кир
2021-07-30 09:32:25
Рафаэль, а кто у на правду любит и с правдой живет? Только красуетесь на пустом месте.
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