Ликвидатор пожара в поселке Карелии Найстенъярви рассказал всю правду о первых днях борьбы с огнем

Поселке Найстенъярви Суоярвского района произошел один самых сложных и больших пожаров в Карелии – огонь подошел вплотную к домам, уничтожив пять нежилых строений.

Один из ликвидаторов пожара рассказал всю правду о борьбе с огнем в первые дни. Его рассказ опубликован в соцсети на странице Суоярвского лесничества.

- Меня зовут Сергей Денисов, я инженер по охране и защите леса ГКУ РК "Суоярвское центральное лесничество". Официально опровергаю ложь о том, что с момента возникновения на пожаре около п.Найстенъярви никого, кроме местных жителей, не было. Я лично в первые сутки с 14 (день обнаружения) на 15 июля совместно с работниками лесной охраны, пожарной охраны, пожарного поезда, АО "Запкареллес" всю ночь отбивали восточную и северную кромки пожара.

Северная кромка двигалась в сторону поселка и была остановлена, пожар продолжил распространяться на запад от поселка. Площадь пожара на вечер 14 июля составляла 76 гектаров. Никакой возможности остановить и тем более ликвидировать этот пожар в первые сутки не было.

На следующий день 15 июля были задействованы силы и средства АО "Запкареллес", МРСК, АУ РК "Карельский центр...", ООО "Суоярвский леспромхоз", лесной охраны. Площадь пожара 15 июля увеличилась до 110 гектар. Пожар распротранялся очень быстро. В последующие числа происходило наращивание сил.

Отмечу, что в это же время в Найстенъярвском участковом лесничестве силами лесной охраны, Сортавальского авиаотделения, АО "Запкареллес", ООО "Карлис Вяртсиля", с огромным трудом было ликвидировано еще 3 лесных пожара произошедших по вине людей. Пожар локализован на 14-е сутки, и все это время на нем работали как специализированные организации, так и местные жители, волонтеры и добровольцы.