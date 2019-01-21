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Новости. Общество
16:28, 21 Января 2019
фото: karelia-zs.ru

Лиминчук: Передача ряда котельных в Карелии инвестору из Москвы вызывает сомнения

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Планы правительства Карелии передать 8 котельных компании, созданной московским инвестором, может лишить власти влияния на их работу и надежность теплоснабжения населенных пунктов.

Такое мнение высказал председатель комитета по ЖКХ и энергетике парламента республики Леонид Лиминчук при обсуждении проблем отопительного сезона в Карелии.

По мнению Лиминчука, нет гарантии, что новый собственник не откажется от обслуживания котельных в случае сокращения собираемости платежей с потребителей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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инвесторбойца
2019-01-21 17:18:02
Молодец. И сдается мне, что он и к производству тепла приступить не успеет. Еще вопрос: сети останутся у "КЭР"а? Т.е. собирать деньги будет республика для инвестора. Нормальненько
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