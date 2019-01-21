Лиминчук: Передача ряда котельных в Карелии инвестору из Москвы вызывает сомнения

Планы правительства Карелии передать 8 котельных компании, созданной московским инвестором, может лишить власти влияния на их работу и надежность теплоснабжения населенных пунктов.

Такое мнение высказал председатель комитета по ЖКХ и энергетике парламента республики Леонид Лиминчук при обсуждении проблем отопительного сезона в Карелии.

По мнению Лиминчука, нет гарантии, что новый собственник не откажется от обслуживания котельных в случае сокращения собираемости платежей с потребителей.

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