Лиминчук считает, что Рогалевич создает законопроект "под себя любимого"

Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.

Поправки к региональному закону "О выборах Главы Республики Карелия" предложил внести депутат Андрей Рогалевич (фракция "Яблоко"). Первая попытка рассмотрения законопроекта оказалось провальной, так как парламентское большинство отказалось ее поддержать. После этого депутат заявил, что соберет подписи жителей республики в поддержку законопроекта и внесет ее повторно. Кроме того, Рогалевич провел пресс-конференцию и заявил о своем намерении участвовать в будущих выборах главы республики.

"Если у нас самовыдвиженцы не поддерживаются народом, то зачем городить огород и создавать закон про себя любимого? Вы продекларировали, что идете на выборы главы Карелии, по сути вы создаете законопроект под себя любимого. Ладно, если бы вы заручились широкой поддержкой, но вас даже фракция не поддерживает, политического заявления партии нет", - сказал депутат Леонид Лиминчук.

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