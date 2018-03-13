Лиминчук уходит с поста гендиректора Корпорации развития Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук покидает пост генерального директор государственного АО "Корпорация развития Республики Карелия".

Как рассказали "Столице на Онего" в организации, последний день работы Леонида Лиминчука в должности гендиректора – 19 марта. Он уволился в связи с переходом на новое место работы.

"Он уходит на повышение", - рассказали в госкомпании.

Напомним, Леонид Лиминчук возглавил Корпорацию развития в мае 2017 года. До этого ее руководителем была Анна Позднякова.

Лиминчук родился 17 июня 1967 года в поселке Ветлужский Костромской области. С детства проживает в Карелии.

Образование высшее профессиональное, в 1992 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело", в 2016 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе менеджмента, Executive MBA (МВА для руководителей) по специальности "мастер делового администрирования".

В 2000-2016 годах прослушал курсы и программы в сфере менеджмента, управления проектами и эффективного производства в Литве, США, Финляндии, Китае, Дании и России. Свободно владеет английским языком. Воспитывает двух дочерей.