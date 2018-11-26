Лиминчук вручил грамоту депутату Анишину

Парламент республики отметил поисковика, депутата Петросовета Александра Анишина за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи и работу в увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

Почетную грамоту Законодательного Собрания Александру Анишину вручил председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук, рассказали в пресс-службе Петросовета.

Депутат Александр Анишин возглавляет Координационный Совет по патриотическому воспитанию населения при главе Петрозаводска, а также является председателем Карельского регионального общественного фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Эстафета поколений", который объединил десять общественных организаций и ведет поисковую работу на территории нашей республики.

За 11 лет существования фонда "Эстафета Поколений", при активном участии Александра Анишина, были найдены останки более 1,5 тысяч бойцов РККА, погибших на Карельском фронте, проведено несколько десятков торжественных церемоний их перезахоронений, а также мероприятий по военной реконструкции.

Особое внимание при работе на местности и с документами военных архивов участники КРОФ "Эстафета Поколений" уделили боям при обороне карельской столицы осенью 1941 года. В результате многолетних исследований поисковики установили четыре рубежа обороны города, нашли свидетельства о массовом героизме и стойкости его защитников, а также восстановили участок военных укреплений на местах боев. В 2015 году результаты масштабной работы, проделанной фондом, способствовали присвоению Петрозаводску звания "Город воинской славы" .

Александр Анишин большое внимание уделяет воспитательной и патриотической работе с молодежью. Помогает в реализации программы "Школа юного поисковика", неоднократно проводил уроки мужества в школах Петрозаводска, был организатором и участником других городских и республиканских мероприятий для подрастающего поколения.