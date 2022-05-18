Лиса прибежала на заправку в Медвежьегорске (ВИДЕО)

В Медвежьегорском районе Карелии посетители заправки встретили лису.

В паблике «Медвежьегорск Online» опубликована видеозапись, на которой посетители автозаправки на улице Кемской встретили лису.

«Лисичка на заправке, п. Труда», — написали в комментарии к видео.

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