Медведь бродит по дачным участкам в Карелии (ФОТОФАКТ)

В Костомукше местная жительница запечатлела медведя, который бродил по дачному участку.
В паблике «Беседка в Костомукше товарной» опубликован пост, в котором сообщается, что в дачном кооперативе «Руда» по одному из участков ходит медведь.
Автор фото предупреждает дачников, чтобы были аккуратнее.
Ране Минприроды Карелии советовало при встрече с медведем не паниковать.
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