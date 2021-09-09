Лишенной родительских прав женщине в Карелии вернули пятерых детей после лечения от алкоголизма

Суд Пряжинского района Карелии суд восстановил в родительских правах мать пятерых детей — она была их лишена за асоциальный образ жизни.

Об этом сообщили в карельском Управлении Федеральной службы судебных приставов, которое занималось взыскание алиментов с женщины. Ее долг перед детьми превышал 200 тыс. рублей.

«Гражданка перестала вести асоциальный образ жизни и прошла курс лечения от алкогольной зависимости. Женщина стремилась к воссоединению с детьми, поэтому создала нормальные условия для их проживания и воспитания», — пояснили в управлении.

Процесс реабилитации продлился два с половиной года, после чего женщина обратилась в суд с иском о восстановлении ее в родительских правах. Суд принял решение удовлетворить этот иск.