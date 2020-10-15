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Лисы гуляют по комбинату в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:45, 16 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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По промплощадке "Карельского окатыша" в Костомукше бегают лисы.

Как сообщается в паблике предприятия, днем лесная гостья пришла на территорию энергоуправления, а когда стемнело она появилась у здания управления комбината. Причем пришла уже не одна, а с напарницей.

Животные не только исследовали территорию вокруг, но и пытались попасть внутрь офиса. Работников, которые снимали визит на камеру, лисы не очень-то и испугались.

"Друзья, будьте осторожны при встрече с животными! При всей пушистости и милоте лисы – это хищники. Не подходите к ним близко, не пытайтесь их накормить", – предупреждают работников предприятия.

Ранее медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по "Карельскому окатышу".

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