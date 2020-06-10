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Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Новости. Общество
12:57, 11 Июня 2020
фото: © EPA/Dominic Favre
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Сегодня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

Как сообщили в паблике "Карельский окатыш|Северсталь" медвежат увидел сотрудник комбината, проезжая на служебном автомобиле.

"Это уже не первый случай встречи с диким зверем на промплощадке. В конце мая два медведя появлялись сразу в нескольких местах – в карьере Северный-2, на территории хвостохранилища и на площадке пересменки в Центральном карьере", – сообщили в ГОКе.

Сотрудникам комбината выдадут горны, которые отпугивают зверей даже на большом расстоянии.

Напомним, два медведя держали в страхе работников комбината в Костомукше.

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Комментарии

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Варя
2020-06-11 15:01:45
Варварское уничтожение лесов с целью только наживы, ни к чему хорошему не приведет....
Скоро сбудутся мнения иностранцев о России, что там медведи по улицам ходят....
zanoza
2020-06-11 14:13:52
Куда косолапым податься, когда их естественная среда обитания нещадно уничтожается. Если так и дальше пойдёт, то будут у нас медведи и другие звери по улицам ходить, как у себя в лесу, и ничего с этим поделать не сможем.
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