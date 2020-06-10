Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Сегодня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

Как сообщили в паблике "Карельский окатыш|Северсталь" медвежат увидел сотрудник комбината, проезжая на служебном автомобиле.

"Это уже не первый случай встречи с диким зверем на промплощадке. В конце мая два медведя появлялись сразу в нескольких местах – в карьере Северный-2, на территории хвостохранилища и на площадке пересменки в Центральном карьере", – сообщили в ГОКе.

Сотрудникам комбината выдадут горны, которые отпугивают зверей даже на большом расстоянии.

Напомним, два медведя держали в страхе работников комбината в Костомукше.