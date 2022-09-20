Литературно одаренные студенты Карелии смогут получить стипендию

Министерство культуры Карелии открывает приём заявок на именные стипендии Якова Ругоева и Роберта Рождественского с 23 сентября.

Участвовать в конкурсе на получение стипендии могут студенты профессиональных образовательных организаций и ВУЗов, которые опубликовали свои литературные произведения в печатных изданиях, электронных СМИ или публично исполнили их на радио или телевидении. Стипендия Р. Рождественского — для авторов на русском языке, Я. Ругоева — на финском, вепсском или карельском языках.

Выдвинуть кандидата могут зарегистрированные в республике творческие объединения и СМИ. Документы на соискание стипендий предоставляются с 23 сентября по 17 октября в Министерство культуры по адресу: г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2. Контактное лицо — Корниенко Елена Олеговна, тел. 33-13-01, доб. 123.