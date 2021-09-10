Литературный челлендж по творчеству Достоевского запустили в колониях Карелии

В исправительных учреждениях Карелии проходят конкурсы и викторины, посвященные творчеству Федора Достоевского, сообщили в УФСИН по Карелии.

В преддверии празднования 200-летия со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского в исправительных учреждениях Карелии запустили литературный челлендж. Для осужденных провели литературную викторину. Ее участники вспоминали наиболее известные произведения автора, отгадывали названия по цитате из романов или рассказов.

Кроме того, каждый творческий коллектив в колониях подготовил видеоролик для участия во Всероссийском конкурсе-акции по роману «Преступление и наказание». Работы оценивались по пятибалльной шкале с учетом оригинальности подачи темы, качества видеозаписи, монтажа и озвучивания, операторского мастерства и других критериев.

Конкурсной комиссией, в состав которой вошли сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН, лучшим был признан видеоролик ЛИУ-4.

Помимо этого в библиотеках исправительных учреждений были подготовлены выставки книг Достоевского. В колониях и сизо проходят литературные вечера, конкурсы плакатов и иллюстраций, ставятся театральные зарисовки, организован показ документальных фильмов о жизни и творчестве Достоевского.

Ранее условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией».