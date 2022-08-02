Литературный вечер с книгообменом пройдут в Петрозаводске

Жители карельской столицы смогут послушать лекции и стихи, а также обменяться книгами.

Литературный вечер будет проходить во вторник, 9 августа, с 16.00 до 19.00. Мероприятие состоится в Петрозаводске, по адресу: пр. Александра Невского, 71. Об этом информирует Арт-пространство «ДВОР».

Организаторы обещают лектории, мастер-классы и прочтение стихов. Также будет работать книгообмен и «Доброе кафе».