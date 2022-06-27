Ливни и грозы с порывистым ветром придут в Карелию ночью

Жителей республики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
По сообщению ЕДДС Петрозаводска, 5 июля ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременный дождь, местами ливни, грозы. При грозе возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
«Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск», — отметили в ЕДДС города.
Ранее специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на предстоящую неделю.
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