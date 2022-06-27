Дожди и тепло: стала известна погода в Карелии на ближайшую неделю

Специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Усиление циклонической деятельности определит погоду в Карелии на ближайшую неделю. Это значит, что в республике пройдут дожди и местами грозы, а температура воздуха немного понизится.

Впрочем, сильного похолодания не ожидается. По словам синоптиков, температура все равно будет выше нормы, но на 2-4℃. В целом по республике дневная температура будет колебаться от 20 до 25℃.

В большинстве районов Карелии пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. Наименьшее количество осадков ожидается 6 и 8 июля. В остальные дни возможны дожди, но не затяжные.