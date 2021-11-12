Любарский объяснил, почему не будет участвовать в выборах на пост главы Карелии

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал информацию о его возможном участии в выборах главы Карелии, которые состоятся осенью 2022 года.

В эксклюзивном интервью "Столице на Онего" мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о своем отношении к тому, что его называют в качестве будущего кандидата от власти на выборах главы Карелии, которые состоятся в сентябре 2022 года.

- Я с улыбкой на это смотрю. Так говорят либо люди, которые не понимают сегодняшние политические реалии, либо те, кто предпринимают безнадежные попытки рассорить нас внутри команды. Ничего из этого не получится, уверяю вас. Моей фамилии никто никогда не увидит в избирательном бюллетене на пост главы Карелии. Все могут спать спокойно уже сейчас.

- Если в это время Артур Олегович Парфенчиков будет занимать какую-то другую должность, почему бы и нет?

- Никогда такого варианта не будет. По объективным причинам. Чтобы всех успокоить, можно сказать это сейчас.

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