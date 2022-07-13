Любарский предложил создать «карту зловония» в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что для определения источника вони в городе потребуется научный подход.

Владимир Любарский считает, что максимум усилий должен быть сосредоточен на научно-техническом поиске причины появления смрада. Об этом он сообщил по итогам проведения первого заседания рабочей группы по определению причин неприятного запаха на Ключевой.

Мэр города предложил создать карту, на которой будут появляться сведения о городском смраде.

«Предложил коллегам создать некую карту, на которую бы подобно Яндекс-пробкам наносились сведения. Причем к этой работе для более детального анализа стоит привлечь респондентов из разных точек Ключевой, готовых сигнализировать по мере появления запаха», — заявил он.

Владимир Любарский со ссылкой на заявления главного инженера «ПКС Водоканал» Андрея Бернадских сообщил, что на канализационных очистных сооружениях уже начали использовать дополнительные химические реагенты для сокращения интенсивности запаха, устанавливать водные барьеры. По оценке главы города, важно провести анализ воздуха на всех стадиях работ на КОС летом, пока температура воздуха высокая.

Любарский поручил работникам мэрии изучить опыт других регионов, где также есть жалобы населения на неприятный запах.

Напомним, жители Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.